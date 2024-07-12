Последствия наводнения: сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в Дальнереченске

За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободились три частных дома и 15 приусадебных участков. Последние пять приусадебных участков освободили от воды в селе Новопокровка Красноармейского района. Остаются затопленными в Дальнереченске еще шесть приусадебных участков.