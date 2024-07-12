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Последствия наводнения: сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в Дальнереченске

За прошедшие сутки в городе от воды освободились три частных дома и 15 приусадебных участков.

Источник: PrimaMedia.ru

В четверг, 11 июня, сотрудники МЧС России провели в Дальнереченске дезинфекцию детского сада № 4. Далее у них запланирована дезинфекция основной общеобразовательной школы № 12. Также они приступят к обработке частного сектора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободились три частных дома и 15 приусадебных участков. Последние пять приусадебных участков освободили от воды в селе Новопокровка Красноармейского района. Остаются затопленными в Дальнереченске еще шесть приусадебных участков.

Спасателями МЧС России и министерства ГОЧС Приморского края уже отработаны заявки по 792 адресам, просушено 142 дома. В пострадавших районах края задействованы 94 человека и 28 единиц техники.

Напомним, в Дальнереченском районе, Красноармейском и Пожарском округах восстанавливают размытые дороги. Работами занимаются филиалы АО «Примавтодор».

МЧС