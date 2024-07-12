Актёр из Прикамья Ярослав Могильников показал трейлер фильма «Красный шелк»

Актёр из Лысьвы Пермского края рассказал, что снялся в историческом приключенческом детективе «Красный шелк» и поделился его первым трейлером в своём телеграм-канале.
По данным сервиса «Кинопоиск», действие фильма происходит в 1927 году. События разворачивается в транссибирском экспрессе. В центре сюжета — перевозка секретных документов, которые должны сыграть важную роль в будущем отношений СССР и Китая. В поезде едут не только обычные пассажиры, но и иностранные разведчики, а также опасные преступники. Красноармеец и бывший царский агент должны объединиться, чтобы вывести общего врага на чистую воду.
Помимо 16-летнего актёра из Прикамья в фильме снялись Милош Бикович, Гоша Куценко, Ирина Алферова и многие другие. Ярославу Могильникову досталась роль мальчика-официанта по имени Петя.
Кино выйдет в прокат 20 февраля следующего года.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в селе Кын Лысьвенского округа Пермского края завершились съёмки фильма «Батя 2» с Евгением Цыгановым. По словам креативного продюсера фильма Алексея Литвиненко, съёмки фильма проходили на пересечённой местности в условиях переменчивой погоды — от жары до ливней. В Прикамье сняли, в том числе, самую массовую сцену фильма. В ней были задействованы около 100 человек и был использован поезд времён Великой Отечественной войны.