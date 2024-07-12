Актёр из Прикамья Ярослав Могильников показал трейлер фильма «Красный шелк»

По данным сервиса «Кинопоиск», действие фильма происходит в 1927 году. События разворачивается в транссибирском экспрессе. В центре сюжета — перевозка секретных документов, которые должны сыграть важную роль в будущем отношений СССР и Китая. В поезде едут не только обычные пассажиры, но и иностранные разведчики, а также опасные преступники. Красноармеец и бывший царский агент должны объединиться, чтобы вывести общего врага на чистую воду.