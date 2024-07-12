Правнучка шамана учит гостей фестиваля «МИР Сибири» изготавливать обереги

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», проходящий на юге Красноярского края в Шушенском набирает обороты.
Каждый день для гостей и участников фестиваля мастера проводят различные мастер-классы. Одними из самых необычных стали уроки от правнучки шамана, которая учит изготавливать обереги своими руками. По мнению мастера, такие талисманы уберегут от плохого и принесут в жизнь удачу.
«Сама я родом из Эвенкии. Обереги мы делаем непростые, а из кости оленя. Такие талисманы пропитаны особой силой этого животного, а ещё своим ученикам рассказывают, как можно зарядить оберег на удачу. Но это мой маленький секрет, которым делюсь не со всеми. Кстати, талисманы в виде клыка я делала для наших ребят, проходящих службу. Они были очень благодарны. Поэтому буду рада поделиться своими знаниями с теми, кому это действительно нужно», — делится мастер косторезного искусства Ольга Барышникова.
Напомним, 20-й международный фестиваль «этнической музыки и ремёсел “МИР Сибири” пройдёт в Шушенском Красноярского края с 11-го по 14 июля.