Циклоны переходят в наступление: Южный Урал будет штормить два дня

Как и прогнозировали синоптики, с северо-запада Уральского региона в высотном циклоне к Челябинской области сместился активный фронтальный раздел, он несет с собой холодную воздушную массу. А вот на юге с Казахстана свое влияние будет оказывать усиливающийся южный циклон, который распространяет тепло с юго-востока на запад. Столкновение и объединение двух контрастных барических систем приведет к сложной гидрометеорологической обстановке.