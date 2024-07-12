Циклоны переходят в наступление: Южный Урал будет штормить два дня

Как и прогнозировали синоптики, с северо-запада Уральского региона в высотном циклоне к Челябинской области сместился активный фронтальный раздел, он несет с собой холодную воздушную массу. А вот на юге с Казахстана свое влияние будет оказывать усиливающийся южный циклон, который распространяет тепло с юго-востока на запад. Столкновение и объединение двух контрастных барических систем приведет к сложной гидрометеорологической обстановке.
Днем 12 июля облачно, дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где — крупный. Ветер северной четверти 4−9, локально порывы до 15 м/с, при грозах шквалистое усиление — до 20−25 м/с. Температура воздуха плюс 25−30, на западе — до 18 градусов.
Непосредственно в Челябинске в пятницу кратковременный дождь, гроза, возможен и град, плюс 25−27. Ветер северной четверти 4−9 м/с, порывы до 15 м/с. В шесть утра в центре города плюс 18, влажность 94%, ветер северный 2 м/с, атмосферное давление 734 мм ртутного столба, что ниже нормы.
Предварительно, в субботу также облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные дожди, на юге — сильные и очень сильные, грозы, град, кое-где — крупный. Ночью 13 июля будет плюс 13−18, днем — 23−28. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 5−10 м/с, местами порывы до 18, при грозах шквалистое усиление — до 20−25 м/с.