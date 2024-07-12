В Хабаровском крае материнский капитал хотят сделать прогрессивным

— С 1 января этого года размер краевого материнского капитала с учётом индексации составляет 327 606,36 рублей. Для того, чтобы простимулировать в крае рождаемость в законопроекте предлагается установить прогрессивную шкалу увеличения размера материнского капитала. Выплаты станут больше на 50 тысяч рублей с рождением или усыновлением четвёртого и каждого последующего ребёнка, — объяснила суть законотворческой инициативы заместитель министра социальной защиты Хабаровского края — начальник управления социальной поддержки населения Наталья Нелюбина. — Таким образом, размер материнского капитала на третьего ребёнка составит 327 606,36 рублей, на четвёртого — 377 606,36 рублей, на пятого — 427 606,36 рублей, на шестого — 477 606,36 рублей и далее по предлагаемой прогрессивной шкале.