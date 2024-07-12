В Хабаровском крае материнский капитал хотят сделать прогрессивным

Региональный материнский капитал в Хабаровском крае уже со следующего года может быть рассчитан по прогрессивной шкале. Поправки об этом в нормативные акты рассмотрел и рекомендовал к принятию профильный комитет Законодательной думы региона. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию краевого радио «Восток России».
— С 1 января этого года размер краевого материнского капитала с учётом индексации составляет 327 606,36 рублей. Для того, чтобы простимулировать в крае рождаемость в законопроекте предлагается установить прогрессивную шкалу увеличения размера материнского капитала. Выплаты станут больше на 50 тысяч рублей с рождением или усыновлением четвёртого и каждого последующего ребёнка, — объяснила суть законотворческой инициативы заместитель министра социальной защиты Хабаровского края — начальник управления социальной поддержки населения Наталья Нелюбина. — Таким образом, размер материнского капитала на третьего ребёнка составит 327 606,36 рублей, на четвёртого — 377 606,36 рублей, на пятого — 427 606,36 рублей, на шестого — 477 606,36 рублей и далее по предлагаемой прогрессивной шкале.
Эти средства предлагается целевым образом направить на улучшение жилищных условий больших семей. То есть, родители смогут их потратить на погашение ипотеки, покупку или постройку дома или квартиры либо на реконструкцию жилого помещения.
Члены комитета по вопросам социальной политики поддержали законопроект о прогрессивной шкале для краевого материнского капитала и рекомендовали его принять в качестве регионального закона.
— Любые инициативы, которые будут направлены на повышение рождаемости, будут всегда находить поддержку и приниматься Законодательной думой Хабаровского края, — отметила председатель профильного комитета регионального парламента Ольга Ушакова. — То, что потратить эти увеличивающиеся при рождении четвёртого и последующих детей выплаты можно только на улучшение жилищных условий семей, в той или иной степени закрепляет население в Хабаровском крае.
Напомним, с 1 июля в Хабаровском крае заработал принятый по инициативе врио губернатора Дмитрия Демешина закон, который увеличил разовую выплату на погашение ипотеки многодетным семьям с 450 тысяч рублей до одного миллиона рублей.