Дожди с грозами ждут жителей Омской области 12 июля

В дневные часы воздух прогреется до +26…+31 градуса. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5−10 м/с. При грозе его порывы могут достигнуть 15−18 м/с.
В ночь на субботу, 13 июля, в отдельных районах будет туман. Осадков, по данным Обь-Иртышского УГМС, не ожидается. Атмосферное давление и днём, и ночью существенно меняться не будет.
Напомним, что в Омске накануне прошёл сильный дождь. Затопило многие улицы, в том числе и Любинский проспект. Также из-за большого уровня воды было приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 15.