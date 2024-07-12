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Дожди с грозами ждут жителей Омской области 12 июля

В Омской области в пятницу, 12 июля, ожидается жаркая погода с дождями, грозами и порывистым ветром.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 70% 759 мм рт. ст. +30°
Источник: AP 2023

В дневные часы воздух прогреется до +26…+31 градуса. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5−10 м/с. При грозе его порывы могут достигнуть 15−18 м/с.

В ночь на субботу, 13 июля, в отдельных районах будет туман. Осадков, по данным Обь-Иртышского УГМС, не ожидается. Атмосферное давление и днём, и ночью существенно меняться не будет.

Напомним, что в Омске накануне прошёл сильный дождь. Затопило многие улицы, в том числе и Любинский проспект. Также из-за большого уровня воды было приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 15.