Приметы на Петров день: что нельзя делать 12 июля 2024 года

В пятницу, 12 июля, вспоминают апостолов Петра и Павла. Этот день является одним из наиболее значимых праздников в церковном календаре. Народное название — Петров день или Петровки.
Что можно делать 12 июля:
- Петров день отмечали народными гуляньями с танцами и ярмарками;
- в этот день старались встретить восход солнца — считалось, что первые лучи принесут удачу и одарят здоровьем;
- особенное внимание праздничному столу: так как к Петрову дню заканчивался пост, то сегодня старались приготовить самые разнообразные угощения. Хорошим знаком будет на праздничном столе рыба;
Что нельзя делать 12 июля:
- проводить день дома в одиночестве;
- убираться в доме;
- купаться в водоемах;
- думать о плохом;
Народные приметы:
- на березах листья начинают желтеть — листопад рано начнется;
- дождь идет — в Новый год будут сильные метели;
- жаркий день — на Рождество ждите морозы.