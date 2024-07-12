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Приметы на Петров день: что нельзя делать 12 июля 2024 года

В пятницу, 12 июля, вспоминают апостолов Петра и Павла.

В пятницу, 12 июля, вспоминают апостолов Петра и Павла. Этот день является одним из наиболее значимых праздников в церковном календаре. Народное название — Петров день или Петровки.

Что можно делать 12 июля:

  • Петров день отмечали народными гуляньями с танцами и ярмарками;
  • в этот день старались встретить восход солнца — считалось, что первые лучи принесут удачу и одарят здоровьем;
  • особенное внимание праздничному столу: так как к Петрову дню заканчивался пост, то сегодня старались приготовить самые разнообразные угощения. Хорошим знаком будет на праздничном столе рыба;

Что нельзя делать 12 июля:

  • проводить день дома в одиночестве;
  • убираться в доме;
  • купаться в водоемах;
  • думать о плохом;

Народные приметы:

  • на березах листья начинают желтеть — листопад рано начнется;
  • дождь идет — в Новый год будут сильные метели;
  • жаркий день — на Рождество ждите морозы.