Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросил об отправке в зону СВО

Адвокаты осужденных собираются обжаловать приговор. Олег Цуканов, адвокат Драгомирецкого, назвал приговор «ошибочным», а версию следствия «неподтвержденной». По его мнению, обвинение не смогло доказать организованность группы, в которой его клиенту приписывалась руководящая роль. Цуканов подчеркнул, что некоторые члены группы даже не знали друг друга, и указал на ошибки в определении суммы взятки в 19 млн рублей, основанной на показаниях Кочиева. По его словам, эти показания были запутаны и направлены на оправдание себя перед судом. Адвокат подчеркнул, что Драгомирецкий и Гаджиев являются боевыми офицерами и еще до вынесения приговора подали ходатайства на имя следователя для участия в СВО.