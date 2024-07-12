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На выходных красноярцам обещают комфортную погоду

В конце второй недели июля в Красноярске ожидается теплая погода без опасных метеоявлений.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

В пятницу синоптики обещают +24, +26 °C, переменную облачность, кратковременный дождь и ветер северо-западного направления 4−9 м/с.

В субботу днем будет не ниже +26 °C, в воскресенье — около +27 °C.

По данным Гидрометцентра и Среднесибирского УГМС, выходные будут ясными и без осадков. А специалисты gismeteo и rp5 не исключают кратковременный слабый дождь.

Ветер останется северо-западного направления, от слабого до умеренного.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.