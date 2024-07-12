На выходных красноярцам обещают комфортную погоду

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В пятницу синоптики обещают +24, +26 °C, переменную облачность, кратковременный дождь и ветер северо-западного направления 4−9 м/с.
В субботу днем будет не ниже +26 °C, в воскресенье — около +27 °C.
По данным Гидрометцентра и Среднесибирского УГМС, выходные будут ясными и без осадков. А специалисты gismeteo и rp5 не исключают кратковременный слабый дождь.
Ветер останется северо-западного направления, от слабого до умеренного.
Атмосферное давление будет в пределах нормы.