Поздравление Игоря Кобзева с Днем российской почты

Во все времена почтовая связь сохраняла свою значимость. География Иркутской области обширна, размеры региона превосходят по площади многие европейские государства, и почта часто является единственным средством связи в отдаленных населенных пунктах Приангарья, предоставляя населению не только почтовые, но и инфокоммуникационные услуги.