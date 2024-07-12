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Поздравление Игоря Кобзева с Днем российской почты

Уважаемые работники российской почты! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Источник: РИА "Новости"

Уважаемые работники российской почты! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена почтовая связь сохраняла свою значимость. География Иркутской области обширна, размеры региона превосходят по площади многие европейские государства, и почта часто является единственным средством связи в отдаленных населенных пунктах Приангарья, предоставляя населению не только почтовые, но и инфокоммуникационные услуги.

Сохраняя вековые традиции, почтовая служба уверенно движется в будущее. В 2024 году в Иркутской области планируется модернизации восьми и строительство 31 быстровозводимого отделения почтовой связи. А всего в регионе более 700 отделений, работники которых обеспечивают бесперебойный прием, обработку, перевозку и доставку почтовых отправлений.

Уважаемые работники и ветераны почтовой службы, ваша работа заслуживает самой высокой оценки и благодарности. Желаю успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.