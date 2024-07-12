Москва стала лучшим регионом по результатам ЕГЭ-2024

Максимальный балл с двух предметов на ЕГЭ набрали 587 выпускников из 68 регионов. Лидерами стали так же Москва и Подмосковье: 200 баллов получили 168 и 62 человека соответственно. На третьем месте — Санкт-Петербург, где 30 таких выпускников, на четвертом — Татарстан и Краснодарский край, там их по 21. На пятом месте — Самарская область, там 16 человек получили 200 баллов, шестое место поделили Нижегородская и Брянская области, где их по 15. Еще 14 ребят написали два предмета ЕГЭ на высший балл в Челябинской области, 13 — в Свердловской, и по 12 в Новосибирской, Оренбургской и Ростовской. Замыкает десятку республика Башкортостан — там ЕГЭ на 200 баллов сдали 11 выпускников.