Пора доставать купальники: погода решила подарить теплые выходные жителям Хабаровска

На дворе уже почти ровно середина лета, а температура только-только начинает разогреваться. Весь июнь в Хабаровске шли дожди, и лишь несколько дней постояло тепло, но, судя по прогнозам синоптиков, все еще впереди. В грядущие выходные в краевой столице станет жарко, и спасаться жители от зноя и духоты будут у воды. Как рассказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС», в воскресенье в Хабаровске будет около 27 градусов, а кое-где в крае и все +29.