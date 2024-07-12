Пора доставать купальники: погода решила подарить теплые выходные жителям Хабаровска

На дворе уже почти ровно середина лета, а температура только-только начинает разогреваться. Весь июнь в Хабаровске шли дожди, и лишь несколько дней постояло тепло, но, судя по прогнозам синоптиков, все еще впереди. В грядущие выходные в краевой столице станет жарко, и спасаться жители от зноя и духоты будут у воды. Как рассказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС», в воскресенье в Хабаровске будет около 27 градусов, а кое-где в крае и все +29.
«В предстоящие выходные погода в Хабаровском крае будет улучшаться, ожидается потепление, и если в субботу в некоторых частях края пройдут кратковременные дожди, то к 14 числу уже без осадков», — говорит ведущий синоптик.
В субботу ночью в крае градусники будут показывать от 10 до 16 градусов со знаком плюс, а вот днем воздух прогреется уже до 21−26 градусов. В воскресенье лето уже основательно покажет себя, днем столбик термометра поползет и остановится на отметках в 24−29 градусов.
Что касается краевого центра, то здесь тоже все идет к жаре. Выходные обойдутся без осадков, а температура будет стремительно повышаться. Как сказал Никита Перерва, ветер сменит свое направление с северного на южный и юго-западный. Скорость будет около 4−9 метров в секунду.
По температуре тоже будут изменения, ночью в субботу около 11−13 градусов со знаком плюс, а вот днем уже выше 20, а точнее — 21−23 градуса. Самым жарким грядущим днем станет воскресенье. В этот день в Хабаровске градусник будет показывать 27 градусов. В городе такая температура ощущается сильно именно из-за духоты и влажности.