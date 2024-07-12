Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 автобусных маршрутов изменили движение из-за ремонта дорог в Астане

Популярные автобусные маршруты временно изменили движение из-за ремонтных работ в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

Источник: Kazinform

— До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 32, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут.

говорится в сообщении ТОО «City Transportation Systems».

С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь.