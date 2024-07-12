14 автобусных маршрутов изменили движение из-за ремонта дорог в Астане

— До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 32, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут.
С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь.
Популярные автобусные маршруты временно изменили движение из-за ремонтных работ в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».
— До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 32, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут.
С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь.