Красноярцам правобережья советуют запастись водой

Напомним, что в предстоящие выходные на подготовку к зиме остановится водозабор о. Отдыха. Холодное водоснабжение должно быть восстановлено вечером в воскресенье, 14 июля. В связи с этим, красноярцам сегодня необходимо сделать запасы воды не позднее 22:00 часов или же проверьте, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей, т.к. можем вернуть воду раньше запланированного срока.
Отметим, что подвозить питьевую воду будут только в социальные учреждения. Во время планового ремонта на водопроводных сетях и насосных станциях установят 20 новых задвижек. На 30 канализационно-насосных станциях проведут регулировку систем автоматической защиты и техническое обслуживание электрощитовых установок. На водозаборе острова Отдыха отремонтируют станцию обеззараживания питьевой воды, обновят масло в трансформаторных подстанциях, выполнят другие работы на электротехническом и насосном оборудовании, которые требуют полного отключения электроэнергии.
Вниманию водителей! В субботу, 13 июля для безопасности персонала во время проведения ремонтных работ в водопроводных колодцах, расположенных на проезжей части, будет ограничено движение транспорта по следующим адресам:
пр. им. газеты "Красноярский рабочий, 126 и 127а; ул. А. Тимошенкова, 131 и 189; ул. Затонская, 4; ул. Кольцевая, 14.
Кроме того, в течение субботы слесари КрасКом с помощью специальных коммунальных машин будут промывать канализационные коллекторы и 70 канализационных колодцев на улицах: Свердловская, Матросова, Гладкова, Павлова и в пер. Медицинский. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим на этих улицах правобережья Красноярска.
Напомним, что работы на водопроводных и канализационных сетях в Свердловском и Кировском района будут выполняться в рамках подготовки к зиме объектов жизнеобеспечения.