Красноярцам правобережья советуют запастись водой

Напомним, что в предстоящие выходные на подготовку к зиме остановится водозабор о. Отдыха. Холодное водоснабжение должно быть восстановлено вечером в воскресенье, 14 июля. В связи с этим, красноярцам сегодня необходимо сделать запасы воды не позднее 22:00 часов или же проверьте, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей, т.к. можем вернуть воду раньше запланированного срока.