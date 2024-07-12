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Дождь и ветер обещает погода в Иркутске 12 июля 2024

Ухудшение погоды обещают в Иркутске 12 июля.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 70% 759 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Аномальная жара в областном центре уступила прохладе. Погода в Иркутске 12 июля 2024 принесет дождь и холодный ветер. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 12 июля 2024

— Днем в столице региона облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Воздух прогреется +17…+19, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 12 июля 2024 будет неблагоприятной, а вот в остальных частях региона столбик термометра поднимется до +29…+34.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях и дождях местами по Приангарью, в том числе на селеопасных станциях. Ветер будет преобладать северо-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.