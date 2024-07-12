Дождь и ветер обещает погода в Иркутске 12 июля 2024

Аномальная жара в областном центре уступила прохладе. Погода в Иркутске 12 июля 2024 принесет дождь и холодный ветер. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 12 июля 2024
— Днем в столице региона облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Воздух прогреется +17…+19, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 12 июля 2024 будет неблагоприятной, а вот в остальных частях региона столбик термометра поднимется до +29…+34.
Синоптики предупреждают о сильных ливнях и дождях местами по Приангарью, в том числе на селеопасных станциях. Ветер будет преобладать северо-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.