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Одна полоса недоступна на участках улицы Братьев Рябушинских до 1 ноября 2025 года

Одна полоса недоступна для движения на участках ул. Братьев Рябушинских до 1 ноября 2025 года из-за строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«До 1 ноября 2025 года на участках ул. Братьев Рябушинских недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна полоса частично закрыта с 8 июля до 18 июля на участке: ул. Братьев Рябушкинских от МЦК «ЗИЛ» (выход № 2) до д. 23б, корп. 2 по ул. Братьев Рябушкинских. Одна полоса закрыта с 17 августа до 30 сентября. На участке ул. Братьев Рябушкинских в районе д. 23б, корп. 2 с 1 октября 2024 года до 1 ноября 2025 года одна полоса частично закрыта.