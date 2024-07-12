Одна полоса недоступна на участках улицы Братьев Рябушинских до 1 ноября 2025 года

Отмечается, что одна полоса частично закрыта с 8 июля до 18 июля на участке: ул. Братьев Рябушкинских от МЦК «ЗИЛ» (выход № 2) до д. 23б, корп. 2 по ул. Братьев Рябушкинских. Одна полоса закрыта с 17 августа до 30 сентября. На участке ул. Братьев Рябушкинских в районе д. 23б, корп. 2 с 1 октября 2024 года до 1 ноября 2025 года одна полоса частично закрыта.