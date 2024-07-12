Душная атмосфера: синоптики рассказали о погоде в Приморье на следующей неделе

В понедельник и вторник, 15 и 16 июня, ожидается теплая погода без существенных осадков. Минимальная температура +11…+20 °С, максимальная в континентальных районах +26…+33 °С, на побережье +20…+25 °С. В среду, 17 июня, к Приморью приблизятся атмосферные фронты, начнется дождь. Минимальная температура почти не поменяется, максимальная понизится на 1 — 4 градуса.