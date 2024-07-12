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Душная атмосфера: синоптики рассказали о погоде в Приморье на следующей неделе

Во Владивостоке ожидается высокая влажность.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: PrimaMedia.ru

В начале следующей недели Приморье окажется в теплом секторе высотной фронтальной зоны. По данным «Примгидромета», влияние на край будет оказывать тихоокеанский антициклон, сообщает ИА PrimaMedia.

В понедельник и вторник, 15 и 16 июня, ожидается теплая погода без существенных осадков. Минимальная температура +11…+20 °С, максимальная в континентальных районах +26…+33 °С, на побережье +20…+25 °С. В среду, 17 июня, к Приморью приблизятся атмосферные фронты, начнется дождь. Минимальная температура почти не поменяется, максимальная понизится на 1 — 4 градуса.

Во Владивостоке установится душная погода. Ожидается высокая влажность. Появится туман, не исключена морось. Температура воздуха в ночные часы +16…+20 °С, максимальная в первые два дня +21…+25 °С. В среду возможен дождь, усилится юго-восточный ветер, дневная температура воздуха станет ниже на 2 — 3 градуса.

Напомним, сегодня, 12 июля, в дальневосточной столице переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха будет в пределах +25…+27°C.