Приморье в клещах: как обезопасить себя от насекомых в городе и пригороде

Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной — на ней легче заметить клещей; Брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки должны иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ. Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет — следует надеть косынку или шапку, заправив туда волосы; Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными средствами от клещей; Не следует садиться или ложиться на траву; Следует проводить регулярные осмотры для обнаружения клещей. Поверхностные осмотры проводить каждые 15−30 минут. После возвращения необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело; Не следует вносить в жилые помещения, недавно сорванные растения, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи; Если в доме есть домашние животные — собаки или кошки, их необходимо в период активности клещей обрабатывать средствами против эктопаразитов в форме капель на холку, спреев или использовать инсектоакарицидные ошейники. Животных следует регулярно осматривать и, при необходимости, удалять клещей.