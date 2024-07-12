Приморье в клещах: как обезопасить себя от насекомых в городе и пригороде

В условиях расширяющегося ареала клещевых инфекций даже прогулка в городском парке или сквере Приморья может превратиться в потенциальную опасность. Клещи, переносящие различные инфекционные заболевания, активно мигрируют в городские зоны, увеличивая риск заражения. Заведующая отделением эпизоотологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Юлия Нестерова рассказала о эффективных методах защиты и правила безопасного поведения, сообщает ИА PrimaMedia.
Обычно клещи нападают на людей во время посещения леса. Возможен также занос клещей в жилище с ветками, цветами, одеждой и домашними животными. Но присасывание паразита может произойти и в черте города. Отмечается даже переползание клещей среди пассажиров городского транспорта.
«Клещи не взбираются на растения на большую высоту (не более 1,5 м), они цепляются к одежде чаще на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх. Поэтому при походе в лес или прогулках по местам с множеством кустарников и высокой травой, а отправляясь на дачные участки или в парк, следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей», — отмечает специалист.
Главные рекомендации:
Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной — на ней легче заметить клещей; Брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки должны иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ. Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет — следует надеть косынку или шапку, заправив туда волосы; Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными средствами от клещей; Не следует садиться или ложиться на траву; Следует проводить регулярные осмотры для обнаружения клещей. Поверхностные осмотры проводить каждые 15−30 минут. После возвращения необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело; Не следует вносить в жилые помещения, недавно сорванные растения, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи; Если в доме есть домашние животные — собаки или кошки, их необходимо в период активности клещей обрабатывать средствами против эктопаразитов в форме капель на холку, спреев или использовать инсектоакарицидные ошейники. Животных следует регулярно осматривать и, при необходимости, удалять клещей.
В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Но если нет возможности обратиться за медицинской помощью, то следует соблюдать следующие рекомендации:
Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания; Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов; Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон); После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом; Если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
«Снятого клеща поместить в плотно закрывающуюся ёмкость, на дно ёмкости положить влажную ткань или вату. Хранение и доставка клеща в лабораторию с соблюдением вышеуказанных условий возможна в течение двух суток», — напоминает Юлия Нестерова.
Иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, поскольку после присасывания могут заразить человека не только клещевым энцефалитом, но и иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, туляремией, клещевым риккетсиозом.
Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое природно-очаговое заболевание с высоким уровнем летальности, при котором поражается центральная нервная система. Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) — это системное заболевание, характеризующееся многообразием клинических проявлений и часто имеющее хроническое и рецидивирующее течение. При данном заболевании поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат. Это способно привести к длительной нетрудоспособности и инвалидности человека. Одним из ярких симптомом иксодового клещевого боррелиоза до последнего времени являлась, так называемая, кольцевидная эритема — красное пятно с просветлением в центре, появляющееся в месте присасывания клеща. Но, в последнее время, нередко заболевание протекает без образования эритемы. Клещевой риккетсиоз (клещевой сыпной тиф Северной Азии, сибирский клещевой тиф) — заболевание инфекционной природы, протекает остро, характеризуется лихорадочным состоянием, воспалительным процессом в коже (инфильтрат), в центре которого имеется темно-коричневый струп величиной 2−3 мм, а вокруг него зона покраснения), увеличением лимфоузлов, розеолезно-папулезной сыпью. Эрлихиозы — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, головной болью, болью в мышцах и суставах.
Далеко не каждый клещ может быть переносчиком вируса клещевого энцефалита, боррелий и риккетсий. Определить, заразен ли клещ или нет, можно только с помощью лабораторных исследований.
«Если инфицирование клеща подтверждено, то риск заражения высок. При положительном результате необходимо срочно обратиться в медицинскую организацию для проведения экстренной профилактики иммуноглобулином (при обнаружении возбудителя клещевого энцефалита) и антибиотикопрофилактики (при обнаружении возбудителей других клещевых инфекций)», — объясняет специалист.
Напомним, в Приморье более 6304 человек, среди которых 1567 детей, пострадали от укусов клещей. Кроме того, за текущий период среди жителей края зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 36 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 19 случаев клещевого риккетсиоза.
Отметим, во Владивостоке проведена акарицидная обработка территорий. От клещей избавили территории в скверах, парках, на кладбищах, а также во дворах школ и детских садов.