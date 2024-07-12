В омских троллейбусах перестали работать NFC-таблички

В редакцию портала Om1.ru обратились читатели с жалобами на невозможность оплаты проезда по QR-коду. Кондукторы объяснили это массовым сбоем в работе NFС-табличек. Редакция портала Om1.ru запросила комментарий в мэрии Омска.
Напомним, NFC-таблички в транспорте предназначены для оплаты проезда по QR-коду. При таком видео оплаты действует скидка 8 рублей. Таблички ввели незадолго до повышения цен на проезд. Они начали работать с 17 июня и будут работать до 30 сентября.
Это уже второй массовый сбой в их работе. Первый раз таблички перестали работать утром, 4 июля. По информации департамента транспорта мэрии Омска, случился технический сбой на стороне платёжной системы «Мир». Работоспособность табличек возобновили около 11 утра.
Добавим, что для оплаты проезда со скидкой через систему быстрых платежей заготовили 2 000 табличек с QR-кодом и меткой NFC. На один большой автобус или троллейбус выделили по три такие таблички.
Обновлено в 9:25:
В мэрии опровергли информацию о массовом сбое в работе NFС-табличек и объяснили, куда можно обращаться, если оплата не сработала.
«По информации специалистов “Пассажирсервиса”, массового сбоя при оплате проезда с помощью NFC-табличек нет. О частных случаях пассажиры могут сообщать по телефону 90−12−12, указав маршрут движения и гаражный номер подвижного состава. Напомним, что таблички предусматривают несколько способов оплаты: если пассажиру не удается отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой. Либо перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта», — говорится в комментарии.