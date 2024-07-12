В омских троллейбусах перестали работать NFC-таблички

Добавим, что для оплаты проезда со скидкой через систему быстрых платежей заготовили 2 000 табличек с QR-кодом и меткой NFC. На один большой автобус или троллейбус выделили по три такие таблички.



Обновлено в 9:25:



В мэрии опровергли информацию о массовом сбое в работе NFС-табличек и объяснили, куда можно обращаться, если оплата не сработала.



«По информации специалистов “Пассажирсервиса”, массового сбоя при оплате проезда с помощью NFC-табличек нет. О частных случаях пассажиры могут сообщать по телефону 90−12−12, указав маршрут движения и гаражный номер подвижного состава. Напомним, что таблички предусматривают несколько способов оплаты: если пассажиру не удается отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой. Либо перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта», — говорится в комментарии.