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Синоптики назвали места, где на Южном Урале из-за дождей вероятны подтопления

Синоптики назвали места, где на Южном Урале из-за дождей вероятны подтопления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение: 12 и 13 июля ожидаются дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра при грозах, до 20−25 м/с.

В Челябинском ЦГМС отмечают, что в ближайшие трое суток (12−14 июля) возможен резкий подъем уровня воды в реках, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, местами — с выходом воды на пойму.

«Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы (Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка), Урала, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — предупреждают гидрологи.