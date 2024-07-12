20 нарушений при управлении мототранспортом выявили во время рейда в Марково

Рейдовые мероприятия провели полицейские в Иркутском районе. За время проверок в поселке Марково на штрафстоянку было отправлено шесть единиц мототранспорта. А также составлено 20 протоколов на нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— От управления мотоциклом отстранен мужчина, передвигавшийся без мотошлема. При общении с байкером инспекторы заподозрили его в употреблении спиртных напитков. Результаты освидетельствования подтвердили их подозрения — мужчина оказался пьян, — поделились полицейские.
Позже выяснилось, что житель Иркутского района уже не раз управлял транспортным средством будучи выпившим. За время профилактических мероприятий к административной ответственности привлекли двоих родителей, которые доверили несовершеннолетним транспортные средства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аферисты за 10 июля похитили у жителей Иркутской области более семи миллионов рублей. Мошенники использовали для обмана старые уловки с инвестициями на бирже и звонком от службы безопасности банка.