20 нарушений при управлении мототранспортом выявили во время рейда в Марково

Рейдовые мероприятия провели полицейские в Иркутском районе. За время проверок в поселке Марково на штрафстоянку было отправлено шесть единиц мототранспорта. А также составлено 20 протоколов на нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.