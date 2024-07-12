В аэропорту Казани расширят территорию парковки

В первом случае речь идет об участке площадью 55 872 кв. метра, во втором — о двух участках площадью 42 572 кв. метра (40 870 и 1702 кв. метра соответственно). Они будут выделены из одного и того же земельного участка площадью 146 605 кв. метров.