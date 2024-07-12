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Врач рассказала, сколько колбасы можно съесть за день

Российский врач-эндокринолог Татьяна Бочарова заявила, что злоупотреблять колбасой не следует, но пару тонких ломтиков в день себе позволить можно, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации РИА Новости, доктор Бочарова отметила, что ежедневное неумеренное употребление колбасы негативно влияет на состояние организма. В частности, это может стать причиной появления лишнего веса.

«В 100 граммах вареной говядины содержание жира — 16−17%. В молочной вареной колбасе жирность равна уже 22−24%, в полукопченой колбасе — от 30 до 44%, в сырокопченой — до 67%. Если этот продукт присутствует в меню каждый день, то рано или поздно могут возникнуть проблемы с избыточным весом».

Доктор Бочарова

Бочарова добавила, что колбаса — это также источник большого количества соли. Она напомнила, что взрослый человек не должен съедать за день больше 6 граммов соли в день, при этом 100 граммов колбасы содержат порядка 2,5 грамма соли — почти половину суточной нормы.

здоровье