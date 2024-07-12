Врач рассказала, сколько колбасы можно съесть за день

«В 100 граммах вареной говядины содержание жира — 16−17%. В молочной вареной колбасе жирность равна уже 22−24%, в полукопченой колбасе — от 30 до 44%, в сырокопченой — до 67%. Если этот продукт присутствует в меню каждый день, то рано или поздно могут возникнуть проблемы с избыточным весом».