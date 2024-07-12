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В Перми вновь выросли цены на продукты и услуги

Пермьстат: отдельно отмечается рост цен на зарубежный туризм — 11,3%

Источник: Комсомольская правда

За первый месяц лета 2024 года в Перми резко выросли цены на некоторые товары и услуги. Об этом сообщает Пермьстат.

В категории еды и напитков изменения коснулись макаронных изделий, алкоголя и хлеба. Стоимость этих продуктов увеличилась на 2,5%, 1,3% и 1,3% соответственно. В целом пермский общепит подорожал на 0,4%.

В сфере услуг были так же замечены ценовые изменения. Их стоимость в Пермском крае за июнь увеличилась в среднем на 0,9%. Отдельно отмечается рост цен на зарубежный туризм — 11,3%, услуги такси — 10,6%, услуги отелей — 8,9%, обучения — 2,4% и стоимость билетов на самолет — 1,4%.

Стоимость дизельного топлива и разных видов бензина выросла и ее процент составляет от 0,8 до 1,5%.

Однако есть и та категория, где замечено снижение стоимости — импортные подержанные автомобили в июне месяце упали в цене на 5,7%. А цена на газовое топливо для двигателей снизилась на 0,9%.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае за прошедшую неделю 2—8 июля зафиксировали очередной скачок стоимости бензина. По информации Росстата, он стал максимальным за последние два месяца. Цена за один литр автомобильного бензина в Прикамье выросла сразу на 37 коп. — с 56,54 до 56,97 ₽

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