В Перми вновь выросли цены на продукты и услуги

Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае за прошедшую неделю 2—8 июля зафиксировали очередной скачок стоимости бензина. По информации Росстата, он стал максимальным за последние два месяца. Цена за один литр автомобильного бензина в Прикамье выросла сразу на 37 коп. — с 56,54 до 56,97 ₽