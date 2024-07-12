В Перми вновь выросли цены на продукты и услуги

За первый месяц лета 2024 года в Перми резко выросли цены на некоторые товары и услуги. Об этом сообщает Пермьстат.
В категории еды и напитков изменения коснулись макаронных изделий, алкоголя и хлеба. Стоимость этих продуктов увеличилась на 2,5%, 1,3% и 1,3% соответственно. В целом пермский общепит подорожал на 0,4%.
В сфере услуг были так же замечены ценовые изменения. Их стоимость в Пермском крае за июнь увеличилась в среднем на 0,9%. Отдельно отмечается рост цен на зарубежный туризм — 11,3%, услуги такси — 10,6%, услуги отелей — 8,9%, обучения — 2,4% и стоимость билетов на самолет — 1,4%.
Стоимость дизельного топлива и разных видов бензина выросла и ее процент составляет от 0,8 до 1,5%.
Однако есть и та категория, где замечено снижение стоимости — импортные подержанные автомобили в июне месяце упали в цене на 5,7%. А цена на газовое топливо для двигателей снизилась на 0,9%.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае за прошедшую неделю