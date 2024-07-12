В Челябинске 12 июля погаснут светофоры на оживленных перекрестках

В Челябинске 12 июля отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом предупредили в городском комитете дорожного хозяйства.
С 9:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Мира и Румянцева. Он снова загорится только после окончания ремонта на участке.
С 10:00 погаснет светофор на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Он также не будет работать до окончания работ.
А с 13:00 до 17:00 без светофоров придется обходиться водителям на перекрестке улиц Труда и Северо-Крымской. Автоматически регулировать движение в те же часы прекратят и на улице Труда в районе Зоопарка.