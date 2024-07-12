В Новосибирске запустят троллейбус № 15к из-за ремонта трамвайных путей на улице Мира

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что на улице Мира закроют движение трамваев из-за ремонта путей, по этой причине в городе будет запущен дополнительный троллейбус.
«Для транспортного обслуживания жителей организуют временный троллейбусный маршрут № 15к (Магазин “Кристалл” — Северо-Чемской ж/м). Схема движения: ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская (ул. Аникина в обратном направлении), ул. Тюменская, ул. Комсомольская», — уточнили в мэрии.
Напомним, что в Новосибирске трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в автомобиль.