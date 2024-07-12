Сегодня в вузах Беларуси стартует приемная кампания

Абитуриенты должны подать в приемные комиссии вузов пакет документов: аттестат об окончании 11 классов или диплом колледжа, сертификаты ЦЭ и ЦТ, а также школьную характеристику.
Для абитуриентов, поступающих на бюджет, а также на специальности, где нужно дополнительно сдавать внутренние испытания, прием пройдет с 12 по 17 июля включительно.
Абитуриенты, поступающие только по собеседованию (это касается выпускников профильных классов и Национального детского технопарка), должны подать документы с 12 по 14 июля.
Подача документов на дневную форму по направлениям «сельское хозяйство», «ветеринария», «рыбное-хозяйство» и «охрана труда», а также на все специальности в Военную академию, Академию МВД, Могилевский институт МВД, Институт пограничной службы и военные факультеты других государственных вузов пройдет с 12 по 19 июля. Сроки приемной кампании в Университете гражданской защиты МЧС — с 12 по 26 июля.
Зачисление на бюджетную форму обучения пройдет по 27 июля. Подача документов от «платников» будет открыта по 1 августа, зачисление — 2 и 3 августа.
В каждом вузе будет работать горячая телефонная линия по вопросам поступления.