Сегодня в вузах Беларуси стартует приемная кампания

Подача документов на дневную форму по направлениям «сельское хозяйство», «ветеринария», «рыбное-хозяйство» и «охрана труда», а также на все специальности в Военную академию, Академию МВД, Могилевский институт МВД, Институт пограничной службы и военные факультеты других государственных вузов пройдет с 12 по 19 июля. Сроки приемной кампании в Университете гражданской защиты МЧС — с 12 по 26 июля.