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Топ-5 новостей в Молдове на 12 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 12 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

1. Такой жары в Молдове еще не было: Шесть дней подряд нас ждет пекло до +44 градусов — синоптики просят жителей страны не выходить днем из домов.

2. «Поезд боли» в центре Кишинева еще больше разобщает народ: Эти вагоны тотальной пропаганды на тему «в СССР все было плохо» только вызывают стычки между посетителями экспозиции.

3 Как украинский транзит разорил Молдавскую железную дорогу: стало известно, почему банкротят наших производителей.

4. Матч Лиги Европы в Тирасполе: «Шериф» проиграл беспощадной жаре и «Зире» из Азербайджана.

5. Видео момента убийства гражданина Турции на террасе в Кишиневе: семь выстрелов киллера в упор — перепуганные дети за соседним столиком и бегущие в ужасе прохожие.

экономика