Топ-5 новостей в Молдове на 12 июля

1. Такой жары в Молдове еще не было: Шесть дней подряд нас ждет пекло до +44 градусов — синоптики просят жителей страны не выходить днем из домов.
2. «Поезд боли» в центре Кишинева еще больше разобщает народ: Эти вагоны тотальной пропаганды на тему «в СССР все было плохо» только вызывают стычки между посетителями экспозиции.
3 Как украинский транзит разорил Молдавскую железную дорогу: стало известно, почему банкротят наших производителей.
4. Матч Лиги Европы в Тирасполе: «Шериф» проиграл беспощадной жаре и «Зире» из Азербайджана.
5. Видео момента убийства гражданина Турции на террасе в Кишиневе: семь выстрелов киллера в упор — перепуганные дети за соседним столиком и бегущие в ужасе прохожие.