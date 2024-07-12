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До +36°С ожидается сегодня в Беларуси

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 36 градусов ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +25°

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем температура будет колебаться от плюс 27 градусов по северу до плюс 36 по югу.