До +36°С ожидается сегодня в Беларуси

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем температура будет колебаться от плюс 27 градусов по северу до плюс 36 по югу.