Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем температура будет колебаться от плюс 27 градусов по северу до плюс 36 по югу.
До +36°С ожидается сегодня в Беларуси
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 36 градусов ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.