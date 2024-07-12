Жители Иркутска могут получить 350 тысяч от государства через соцконтракт

Жители Иркутска могут получить от государства 350 тысяч рублей на развитие индивидуального предпринимательства. Договор заключается между соцзащитой и жителем региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Помощь предоставляют малообеспеченным семьям, одиноко проживающим, людям с ограниченными возможностями и иным категориям граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе, — пояснили в пресс-службе.
Деньги, которые выделяет государство на развитие бизнеса можно направить на приобретение оборудование, оснащение материально-производственных запасов или взять помещение для работы в аренду.
При необходимости, желающим помогут подобрать подходящую вакансию. При регистрации в учреждении занятости населения жители региона получают более 16600 тысяч ежемесячно. А на прохождение обучения они могут получить до 30 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла одну из лидирующих позиций по восстановлению лесных ресурсов в России. Вместе с Приангарьем в топ выбились еще пять регионов.