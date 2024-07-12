В аэропорту Термеза завершили реконструкцию аэродромного комплекса

Также закончены работы по строительству участка перрона на три стоянки для воздушных судов и монтаж осветительного оборудования.
Отмечается, что в качестве материала для строительства перрона, как и для взлетно-посадочной полосы, использовали цементобетон. Это оптимальное решение в условиях жаркого климата Сурхандарьинской области — покрытие более прочное и долговечное.
В компании напомнили, что второй этап реконструкции, начатый в конце 2020 года, был завершен в декабре 2022 года.
Отмечается также, что последняя реконструкция аэродромного комплекса аэропорта проводилась в 1989 году.