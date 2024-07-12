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В аэропорту Термеза завершили реконструкцию аэродромного комплекса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В международном аэропорту Термеза завершился третий заключительный этап реконструкции аэродромного комплекса, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как уточнили в Uzbekistan Airports, здесь построили вторую рулежную дорожку и участок магистральной рулежной дорожки. Теперь широкофюзеляжные самолеты типа Boeing 787, Boeing 777 и Airbus 330 смогут осуществлять руление без ограничений.

Также закончены работы по строительству участка перрона на три стоянки для воздушных судов и монтаж осветительного оборудования.

Отмечается, что в качестве материала для строительства перрона, как и для взлетно-посадочной полосы, использовали цементобетон. Это оптимальное решение в условиях жаркого климата Сурхандарьинской области — покрытие более прочное и долговечное.

В компании напомнили, что второй этап реконструкции, начатый в конце 2020 года, был завершен в декабре 2022 года.

Отмечается также, что последняя реконструкция аэродромного комплекса аэропорта проводилась в 1989 году.