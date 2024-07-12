Карту москвича с начала года получили более 509 тыс. жителей столицы

«Карта москвича — это один из важнейших социальных проектов столицы. Сегодня ее держателями являются около 5 млн человек, в том числе более 1,2 млн горожан пенсионного возраста, свыше 860 тыс. обучающихся и 601 тыс. жителей с инвалидностью. Чтобы горожанам разных категорий было еще удобнее пользоваться картой, мы совершенствуем уже имеющиеся сервисы и запускаем новые. Недавно на портале mos.ru заработал сервис проверки статуса действующей карты москвича, с помощью которого можно онлайн в любое время получить максимально полную информацию о своей карте. За две недели с момента начала работы сервиса к нему обратились уже более 10 тыс. раз», — приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП «Московский социальный регистр» Ивана Бутурлина.