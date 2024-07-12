Карту москвича с начала года получили более 509 тыс. жителей столицы

«Карта москвича — это один из важнейших социальных проектов столицы. Сегодня ее держателями являются около 5 млн человек, в том числе более 1,2 млн горожан пенсионного возраста, свыше 860 тыс. обучающихся и 601 тыс. жителей с инвалидностью. Чтобы горожанам разных категорий было еще удобнее пользоваться картой, мы совершенствуем уже имеющиеся сервисы и запускаем новые. Недавно на портале mos.ru заработал сервис проверки статуса действующей карты москвича, с помощью которого можно онлайн в любое время получить максимально полную информацию о своей карте. За две недели с момента начала работы сервиса к нему обратились уже более 10 тыс. раз», — приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП «Московский социальный регистр» Ивана Бутурлина.
Отмечается, что новый сервис для получения оперативной полной информации о карте москвича заработал на портале mos.ru в июне. С его помощью можно узнать статус и срок действия карты, а также причину и дату прекращения ее работы (в том числе за неправомерное использование). Кроме того, на странице представлены данные о форме получения транспортной льготы. А у тех, для кого карту москвича перевыпускают автоматически, в сервисе отображаются сведения об адресе выдачи новой карты в центре госуслуг «Мои документы» и сроке ее хранения.
Горожанам со срочной льготой по инвалидности больше не требуется перевыпускать карту москвича каждый раз после продления статуса. Раньше карты кодировались только на период действия льготы, а с марта этого года для такой категории держателей карты они действуют семь лет. Для детей с инвалидностью — семь лет или до достижения 18 лет. Если москвич своевременно пройдет медико-социальную экспертизу, то информация о продлении льготы поступит из Федерального реестра инвалидов и карта москвича продолжит работать.
В этом году оформление карты москвича стало удобнее для горожан, которые относятся к нескольким льготным категориям. Теперь, если при проверке указанной жителем льготы не подтвердилось его право на выбранный вид транспортного приложения, категорию можно изменить в личном кабинете пользователя на mos.ru после получения соответствующего уведомления. Заново заполнять заявление и ожидать его рассмотрения горожанам не придется. Ранее в таком случае автоматически приходил отказ и оформлять заявку нужно было заново. Теперь горожанин может внести изменения в заявление и выбрать другую льготную категорию из тех, которые были подтверждены в ходе его рассмотрения.
Карта москвича — это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и предоставляет им персональный доступ к городской инфраструктуре. Ее могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, дети и родители из многодетных семей и другие категории жителей. Узнать больше можно также в официальном Telegram-канале проекта. Подать заявление на получение карты москвича можно на портале mos.ru. Потребуется стандартная или полная учетная запись. Проверить статус изготовления карты можно в личном кабинете на mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии:
Карта москвича будет готова в течение 30 дней с даты подачи заявления. Уведомление о возможности ее получения придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. Дошкольники старше семи лет, учащиеся московских школ и колледжей могут забрать готовую карту москвича в учебном заведении. А те, кто получает образование в частных школах или за пределами Москвы, а также другие льготные категории — в выбранном центре госуслуг «Мои документы». Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».