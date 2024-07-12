В Башкирии выросли штрафы за бесконтрольный выпас скота.

В Башкирии увеличены штрафы за бесконтрольный выпас скота, сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая региона.
Вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях».
«Законом увеличен размер штрафов за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, — отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Проблема бесконтрольного выпаса не теряет актуальности. Скот вытаптывает траву и цветники, портит сельские улицы отходами жизнедеятельности, мешает автомобилистам и пешеходам. Попадая на проезжую часть или железнодорожные пути, животные становятся причиной серьезных ДТП, в том числе со смертельным исходом. Разъяснительная работа с населением не всегда дает ожидаемый результат — нужны чувствительные санкции, причем ответственность за повторное правонарушение должна быть жестче».
Новая редакция статьи 7.3 КоАП региона предусматривает административную ответственность за это правонарушение в виде штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 7000 до 10 000 рублей, юридических — от 20 000 до 25 000 рублей.
За повторное правонарушение штрафы уже выше: на граждан — от 4500 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 12 000 до 15 000 рублей, юридических — от 30 000 до 45 000 рублей.