В Башкирии выросли штрафы за бесконтрольный выпас скота.

«Законом увеличен размер штрафов за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, — отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Проблема бесконтрольного выпаса не теряет актуальности. Скот вытаптывает траву и цветники, портит сельские улицы отходами жизнедеятельности, мешает автомобилистам и пешеходам. Попадая на проезжую часть или железнодорожные пути, животные становятся причиной серьезных ДТП, в том числе со смертельным исходом. Разъяснительная работа с населением не всегда дает ожидаемый результат — нужны чувствительные санкции, причем ответственность за повторное правонарушение должна быть жестче».