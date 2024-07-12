Омичка взыскала 60 тыс. рублей за оскорбления в интернете

В Омский суд обратилась управляющая ТСН. Женщина пояснила, что ее долгое время оскорбляет и унижает 43-летний мужчина в переписке ГИС ЖКХ. Суд частично удовлетворил иск и обидчику женщины пришлось выплатить ей 60 тысяч рублей.
Как стало известно, женщина, являясь управляющей товарищества собственников недвижимости, регулярно терпела унижения в переписке системы ГИС ЖКХ от одного из собственников коммерческой недвижимости. Информация, размещенная в данной системе, видна всем, поэтому такие оскорбления не только ранят чувства управляющей, но и подрывают ее репутацию. Когда терпению пришел конец, женщина обратилась за помощью в суд.
Мужчина выплатил сумму полностью и в установленный срок.