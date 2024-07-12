Собянин: Более 40 путепроводов и пешеходных мостов введут в Москве в этом году

Сергей Собянин рассказал об итогах строительства дорог в Москве за прошедшее полугодие. Об этом он написал в своем личном блоге.
«Начиная с 2011 г. мы построили 1 360 км новых дорог — крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метро и местных проездов», — напомнил он.
По его словам, в первом полугодии было завершено строительство 12,3 километра дорог, среди которых 8 искусственных сооружений, в том числе два новых путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан». Благодаря этим путепроводам существенно сократится перепробег автотранспорта, так как теперь водителям не нужно будет делать крюк длиной порядка 7 километров через МКАД. Кроме того, подъезд к магазинам стал в 3 раза быстрее, чем был раньше. Новые путепроводы улучшили транспортное обслуживание не только для посетителей «Меги», но и для более чем 115 тысяч жителей поселений Газопровод и Коммунарки.
Собянин напомнил, что в конце марта была завершена реконструкция путепровода через железнодорожные пути МЦД-3 и строительство новых съездов в районе 24−25 километров Ленинградского шоссе. Эти дорожные сооружения облегчили путь в аэропорт Шереметьево, а также создали возможность для строительства дополнительных железнодорожных путей ВСМ Москва-Санкт-Петербург.
Мэр заявил, что в марте также были досрочно завершены основные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, благодаря чему пропускная способность развязки выросла примерно в 1,5 раза. Это значительно улучшило транспортную доступность Капотни, Люблино, Марьино и подмосковных городов Дзержинский и Котельники.
Градоначальник отметил, что до конца года будут завершены еще несколько крупных объектов, среди который участок новой автотрассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от метро «Коммунарка» до улицы Поляны, а также участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Благодаря этим проектам южное направление МСД соединится с Варшавским, Симферопольским, Калужским, Киевским, Боровским и Минским шоссе.
Собянин также рассказал, что новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 соединит улицы 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерная в районе Алтуфьевский, что позволит организовать прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до Широкой улицы с выходом на МСД, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.
В ТиНАО, по словам Собянина, до конца года будет построена первая очередь дублера Калужского шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок.
Мэр Москвы подчеркнул, что строительство дорог в столице идет в соответствии с требованиями национального проекта «Безопасные качественные дороги» — с применением современных технологий, экологичных и износостойких материалов, интеллектуальных систем управления и освещения.
Ранее Собянин подписал постановление, в рамках которого должны обновить примерно один километр дорог, в том числе две-три полосы движения в каждом направлении 1-й Хуторской и Башиловской улиц, а также две полосы в каждом направлении Старого Петровско-Разумовского проезда.
Кроме того, там сделают дополнительные светофоры, проложат велодорожки и обустроят наземные пешеходные переходы. Реконструкция улучшит транспортное обслуживание примерно 300 тысяч человек, которые живут и работают в Савеловском, Тимирязевском и Бутырском районах.