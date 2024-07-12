Собянин: Более 40 путепроводов и пешеходных мостов введут в Москве в этом году

По его словам, в первом полугодии было завершено строительство 12,3 километра дорог, среди которых 8 искусственных сооружений, в том числе два новых путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан». Благодаря этим путепроводам существенно сократится перепробег автотранспорта, так как теперь водителям не нужно будет делать крюк длиной порядка 7 километров через МКАД. Кроме того, подъезд к магазинам стал в 3 раза быстрее, чем был раньше. Новые путепроводы улучшили транспортное обслуживание не только для посетителей «Меги», но и для более чем 115 тысяч жителей поселений Газопровод и Коммунарки.