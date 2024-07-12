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В Самаре в выходные столбик термометра не поднимется выше +30 °C

В Приволжском УГМС спрогнозировали погоду на ближайшие дни, с 12 по 15 июля. По данным синоптиков, в регионе установится комфортная погода без изнуряющей жары.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°

В пятницу, 12 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер Северный, 8…13 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 числа, в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +23…+28 °C.

В начале рабочей недели также не предвидится осадков и сильной жары: 15 июля в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Ночью столбик термометра упадет до +13…+18 °C, днем температура воздуха составит +24…+29 °C.