В Новосибирске ограничат движение из-за фестиваля на Михайловской набережной

В Новосибирске с 12 по 14 июля на Михайловской набережной проведут фестиваль-форум форума «В Сибири — ЕСТЬ!». Из-за мероприятия в городе ограничат движение, сообщает мэрия. Ограничения ввели с 10 утра 12 июля по 23:00 14 июля на следующих участках:
— По техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на ул. Обской, 2. Также движение ограничат по техническому проезду от дома номер 4 на улице Добролюбова до Михайловской набережной, — сообщает мэрия города.
Кроме того, в месте проведения фестиваля ограничат въезд машин и их стоянку-парковку.