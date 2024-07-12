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В Новосибирске ограничат движение из-за фестиваля на Михайловской набережной

Ограничения введут на двух проездах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с 12 по 14 июля на Михайловской набережной проведут фестиваль-форум форума «В Сибири — ЕСТЬ!». Из-за мероприятия в городе ограничат движение, сообщает мэрия. Ограничения ввели с 10 утра 12 июля по 23:00 14 июля на следующих участках:

— По техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на ул. Обской, 2. Также движение ограничат по техническому проезду от дома номер 4 на улице Добролюбова до Михайловской набережной, — сообщает мэрия города.

Кроме того, в месте проведения фестиваля ограничат въезд машин и их стоянку-парковку.