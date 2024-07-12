17 лесных пожаров потушили в Иркутской области 11 июля

— В действующем состоянии на утро 12 июля перешли шесть, обнаруженных накануне пожаров: в Катангском, Усть-Илимском, Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах. Их общая площадь — 9,5 га. Продолжается тушение 17 ранее зарегистрированных пожаров на площади 2773 га: в Мамско-Чуйском, Киренском, Катангском, Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах, — поделились в правительстве.