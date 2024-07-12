17 лесных пожаров потушили в Иркутской области 11 июля

Борьба со стихией продолжается на 23 участках в лесном фонде Иркутской области. За прошедшие сутки, 11 июля, удалось потушить 17 пожаров в 10 районах Приангарья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— В действующем состоянии на утро 12 июля перешли шесть, обнаруженных накануне пожаров: в Катангском, Усть-Илимском, Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах. Их общая площадь — 9,5 га. Продолжается тушение 17 ранее зарегистрированных пожаров на площади 2773 га: в Мамско-Чуйском, Киренском, Катангском, Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах, — поделились в правительстве.
Для тушения пламени потребовалось привлечь более 980 специалистов, а также технику, самолеты для мониторинга и доставки пожарных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область лидирует в России по восстановлению лесных ресурсов. Регион занял одна из высших мест в рейтинге Рослесхоза.