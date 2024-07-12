Работать для иркутян: партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Гордуму Иркутска по всем одномандатным округам

Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло кандидатов в Иркутскую городскую Думу по всем одномандатным округам. Средний возраст выдвиженцев — 30 лет. Сегодня партия подала документы в избирательную комиссию, ответственную за городские выборы. Представители регионального отделения и кандидаты поделились своими мыслями и ожиданиями по поводу кампании.
Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Ли сообщил о кандидатах и целях партии на этих выборах:
— Кандидаты, которых мы представляем на выборы в Иркутскую городскую Думу — лицо нашей партии в городе. Каждый из них по-своему уникален и имеет свой взгляд на происходящее вокруг. Но всех нас объединяет одна общая цель — улучшить и усовершенствовать наш город.
— Без партии Новые Люди в Госдуме и без наших региональных отделений мы бы не смогли запустить перемены, которые нужны как Иркутску, так и стране. Это изменение закона о безнадзорных животных, работа над защитой великого озера Байкал, а наш законопроект о постоянном рейде на заповедниках уже ждут инспектора особо охраняемых природных территорий. Совсем скоро буду выступать на пленарном заседании Госдумы по второму и третьему чтению. Работа с людьми на территории — это наш основной принцип. Множество обработанных обращений от местных жителей подтверждают нашу задачу расширить представительство «здравого смысла» в Иркутске и продолжить работу по улучшению города и области, — подчеркнул депутат Госдумы от Иркутской области Георгий Арапов.
Выборы депутатов Иркутской городской Думы пройдут 8 сентября.