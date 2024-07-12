Спасатели поймали в минском дворе мексиканскую змею

Минских спасателей вызвали жильцы дома по ул. Аэродромной в Минске, заметив во воре ползущую змею яркой окраски, сообщает агентство «Минск-Новости». Случилось это 11 июля. Своим видом змея была похожа на ядовитого кораллового аспида, кольца в окраске были красные, черные и светлые. Спасатели поймали змею и привезли в Минский зоопарк, где змей содержится немало.
Уже сотрудники зоопарка сказали, что змея — не аспид, а неядовитая молочная змея Кэмпбелла, которая обитает в Мексике. Скорее всего она сбежала от хозяина. Пока змея на карантине и, скорее всего, останется в зоопарке.