Экологи выяснили, какой из городов Узбекистана самый «зеленый»

Рейтинг экологической чистоты городов под названием Uzbekistan’s Green Cities Rating презентовали в Минэкологии. В тройку лидеров по лучшей экоситуации вошли Наманган, Самарканд и Навои. Наиболее загрязненными городами оказались Нурафшан, Гулистан и Ташкент.
Рейтинг составил Национальный центр по изменению климата, он будет обновляться на ежегодной основе. Система представляет из себя стобалльную оценку следования экологическим рекомендациям, потреблению ресурсов горожанами и усилий градоначальников в экосфере.
В рамках проекта предполагается сформировать экологические паспорта административных центров, а также создать мастер-планы по улучшению экологической ситуации в крупных городах республики. На данный момент в проекте уже предоставлены мастер-планы для двух городов -Самарканда и Бухары.