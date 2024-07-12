В Фергане открылась школа сельского хозяйства имени Лолы Муротовой

В пресс-службе президента отметили, что данное образовательное учреждение создано в целях доведения богатого опыта Лолы Муротовой до молодежи, подготовки кадров среднего звена в сельском хозяйстве.
Лола Муротова была Героем Узбекистана, заслуженным работником сельского хозяйства Республики Узбекистан, награждена орденами «Эл-юрт ҳурмати» (Уважаемому народом и Родиной) и «Фидокорона хизматлари учун» (За бескорыстную службу). Всю свою жизнь посвятила сельскому хозяйству, добилась больших успехов и уважения в обществе.
«Лола-опа показала, на что способна узбекская женщина, и в то же время была очень скромной и простой. Своим самоотверженным трудом она внесла большой вклад в развитие и благоустройство нашей страны. Эти качества должны служить примером для молодежи, которая должна глубоко познавать профессию», — сказал глава государства.
Профессиональная школа рассчитана на 480 учащихся, в ней готовят кадры на начальном этапе профессионального образования. Обустроено более тридцати аудиторий, семь лабораторий, компьютерные классы, конференц-зал и музей. Также в распоряжении учащихся будут общежитие на 150 мест, спортивный зал, мини-футбольная площадка, мастерская, теплица и учебный автодром.
В учреждение принимаются выпускники 9-х классов общеобразовательных школ. Учебный процесс проводится на основе программ начального профессионального образования в увязке с практикой.
В школе будет внедрено обучение предпринимательским навыкам в сфере сельского хозяйства на основе опыта Германии. Для качественной организации образовательного процесса и оказания методической помощи школа закреплена за Ферганским государственным университетом. Также предусмотрено создание в учреждении «Школы фермеров». За счет средств заказчиков будут организованы курсы повышения квалификации фермеров.