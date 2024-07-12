В Фергане открылась школа сельского хозяйства имени Лолы Муротовой

«Лола-опа показала, на что способна узбекская женщина, и в то же время была очень скромной и простой. Своим самоотверженным трудом она внесла большой вклад в развитие и благоустройство нашей страны. Эти качества должны служить примером для молодежи, которая должна глубоко познавать профессию», — сказал глава государства.