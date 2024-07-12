Миколог назвал самые грибные места в Татарстане

Миколог, старший преподаватель кафедры общей экологии Института экологии и природопользования КФУ Ким Потапов назвал грибные места Татарстана — в частности, в окрестностях Казани.
По словам эксперта сейчас в лесах уже можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики.
«Особенно активно стал плодоносить белый гриб дубовый — это в первую очередь, конечно, связано с весьма жаркой погодой. В наших лесах стали доминировать южные болетовые», — пояснил Ким Потапов.
Как уточнил специалист, на размножение грибов влияют два фактора — влажность и температура. При этом, ключевую роль играет влажность.
«Температура скорее влияет на то, какие грибы появятся, а влажность на то, появятся ли они вообще».
Миколог назвал места, где жители Татарстана смогут собрать не только белые грибы, подберезовики и подосиновики, но и маслята, волнушки, грузди, сыроежки. Грибники могут обрести удачу в Красно-Октябрьском и Айшинском лесничествах, лесах около Астрономической обсерватории имени Энгельгардта.
«Грибные места — это и Лаишевский район, окрестности поселка Боровое-Матюшино, там, как и в Высокогорском районе, крупный лесной массив. Во всех лесах вокруг Казани достаточно большое разнообразие, все зависит от того, попали вы на волну грибов или нет», — цитирует пресс-служба КФУ Кима Потапова.