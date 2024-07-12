Миколог назвал самые грибные места в Татарстане

«Грибные места — это и Лаишевский район, окрестности поселка Боровое-Матюшино, там, как и в Высокогорском районе, крупный лесной массив. Во всех лесах вокруг Казани достаточно большое разнообразие, все зависит от того, попали вы на волну грибов или нет», — цитирует пресс-служба КФУ Кима Потапова.