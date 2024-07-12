Россиянка Катерина М. заявила, что русские привезли в Таиланд хороший сервис

На Пхукете большое русское комьюнити, мы общаемся и со «своими», и с экспатами из других стран. Поэтому особой тоски по родине у нас нет. Может, пока прошло слишком мало времени, и мы не успели толком соскучиться. А может, потому что мы много лет ездили в Таиланд, неплохо знали страну и понимали, куда едем. Но я знаю случаи, когда люди начинали так сильно тосковать по дому, что бросали все и уезжали обратно.