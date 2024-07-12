Диакон Ключников: определить одержимость людей нечистой силой — сложная задача

«Вы знаете читала кучу объявлений о том, что люди страдают от этого и ищут выход, но почти не видела таких, чтобы писали, что избавились и у них все хорошо. Отсюда вопрос возникает — а излечить ли это вообще на самом деле?» — поинтересовалась Вероника.