Продукты придётся выбросить: Где в Кишинёве на целый день отключат электричество в пятницу, 12 июля — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о том, что в Кишиневе в пятницу, 12 июля 2024, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника
бул. Куза-Водэ, 25/9 — с 09:00 до 13:00.
бул. Куза-Водэ, 29/3 — с 13:00 до 17:00.
Центр
ул. 31 Августа, 29−31, Букурешть, 88, 90, 92, M. Чеботарь, 16/1 — с 09:50 до 17:00.
Чеканы
ул. В. Быкулуй, 26, 32 — с 09:10 до 17:00.
Рышкановка
Московский пр-т, 15/2 — с 09:00 до 17:00.