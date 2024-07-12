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Продукты придётся выбросить: Где в Кишинёве на целый день отключат электричество в пятницу, 12 июля — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым в Кишиневе в пятницу, 12 июля 2024, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о том, что в Кишиневе в пятницу, 12 июля 2024, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Ботаника

бул. Куза-Водэ, 25/9 — с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ, 29/3 — с 13:00 до 17:00.

Центр

ул. 31 Августа, 29−31, Букурешть, 88, 90, 92, M. Чеботарь, 16/1 — с 09:50 до 17:00.

Чеканы

ул. В. Быкулуй, 26, 32 — с 09:10 до 17:00.

Рышкановка

Московский пр-т, 15/2 — с 09:00 до 17:00.

ЖКХ