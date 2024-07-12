Калининградская «Балтика» представила новую форму

Калининградская «Балтика» представила новую игровую форму, в которой предстоит выступать в грядущем сезоне. Игроки устроили фотосессию на берегу моря. Фото публикует пресс-служба балтийцев.
Отмечается, что форма сделана в традиционных балтийских цветах, на рукавах расположен паттерн, напоминающий барханы дюн и морские волны.
«В новом дизайне сочетаются красота Балтийского моря, завораживающий песочный рельеф дюн, а также лаконичность и комфорт — ключевые составляющие, которые стали основой для выбора нового стиля», — говорится в сообщении.