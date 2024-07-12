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Калининградская «Балтика» представила новую форму

Футболисты устроили фотосессию на пляже у моря.

Источник: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» представила новую игровую форму, в которой предстоит выступать в грядущем сезоне. Игроки устроили фотосессию на берегу моря. Фото публикует пресс-служба балтийцев.

Отмечается, что форма сделана в традиционных балтийских цветах, на рукавах расположен паттерн, напоминающий барханы дюн и морские волны.

«В новом дизайне сочетаются красота Балтийского моря, завораживающий песочный рельеф дюн, а также лаконичность и комфорт — ключевые составляющие, которые стали основой для выбора нового стиля», — говорится в сообщении.