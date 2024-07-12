В Уфе у молодого пациента «отказали» ноги из-за огромной опухоли.

«У пациента “отказали” ноги, из-за огромной опухоли в спинном мозге, а возможности перевода в обычную больницу не было из-за открытой формы туберкулеза легких, поэтому приняли решение оперировать в условиях республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, потому что ждать 3−4 месяца вылечивания туберкулеза повлияло бы на функциональный исход. Операцию провели совместно с заведующим хирургическим отделением противотуберкулезного диспансера Дмитрием Николаевым. Теперь у парня значительно больше шансов на повышение качества жизни», — сообщил врач-нейрохирург.