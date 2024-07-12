В Беларуси вдвое выросло количество пропавших в лесах — найти удалось не всех

С начала 2024 года при сборе грибов и ягод в лесах Беларуси пропали 36 человек. Девятерых найти не удалось, но поиски продолжаются, сообщил представитель МВД Беларуси Дмитрий Крюков, пишет агентство «Минск-Новости».
В прошлом году за этот период пропали 15 человек. Представитель ведомства причину такого роста объясняет хорошей погодой и многочисленными сообщениями об «улове» в соцсетях.
«И никто не отменял вечное сарафанное радио: кто-то удачно сходил в лес, рассказал в деревне — и пенсионеры туда пошли», — уточнил начальник отдела.
В белорусских лесах ежегодно пропадает от 120 до 420 человек. В зоне риска находятся пожилые люди, особенно старше 70 лет, которые живут в деревне или приезжают на дачу.