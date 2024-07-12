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Правительство запретило забирать у церквей культовые предметы и храмы за долги

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Власти утвердили перечень видов имущества культового назначения, которые нельзя забрать у религиозных организаций за долги, следует из официально опубликованного постановления Совмина.

Источник: Sputnik.by

Документ принят в развитие недавно вступившего в силу нового закона «О свободе совести и религиозных организациях».

В одном из приложений к постановлению говорится, что в счет долга нельзя забирать здания храмов (синагог, костелов и так далее), а также хозпостройки или строения социального, благотворительного, культурно-просветительского назначения.

Попали в перечень и предметы храмового пространства. Это могут быть иконные доски, ризы, престолы из алтарей и так далее.

Есть и позиция «вещества и предметы, необходимые для совершения богослужений и религиозных обрядов». К ним относят свечи, елей, миро, лампадное масло, ладан, благовония, просфоры, мацу, кошерный сок и многое другое.

Облачения и головные уборы духовенства, необходимые для богослужений, забирать тоже нельзя. То же самое касается богослужебной литературы.

Есть и приложение, в котором говорится о финансировании детских домов при монастырях за счет средств местных бюджетов. Деньги дадут только на те детские дома, создание которых было согласовано с Минобразования и местной властью.

Ранее сообщалось, что новый закон вступил в силу с 6 июля. Помимо прочего он предполагает перерегистрацию религиозных организаций в течение года. Кроме того, одна из важных норм — запрет на ведение религиозными структурами политической деятельности.